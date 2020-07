Võhandu maraton stardib rallit trotsides samal nädalavahetusel

Traditsiooniliselt aprillis peetud paadivõistlus lükati korraldaja Hillar Irvese sõnul koroonakriisi tõttu edasi juba märtsi keskel.

«Mõistlik oli lükata võistlus võimalikult kaugele, kuni loodus lubab meil seda vähegi korraldada,» lausus Irves. «Kuna maraton kestab ööpäev läbi ehk kontrollaeg on 24 tundi, peame arvestame valge ja pimeda aja pikkusega.»

Tuli arvestada valge aja pikkusega

Irvese sõnul on Võhandu maraton ekstreemne katsumus, kus osalevad suures osas mitte tippvõistkonnad, vaid harrastajad, kes võivad oma võimeid üle hinnata. «Seetõttu on valge aeg meile väga väärtuslik, sest pimedas on vajaduse korral näiteks päästeoperatsioone keeruline teha, inimesi jõe kallastel otsida,» lisas korraldaja.

Kuupäeva valikul arvestati Irvese sõnul kevadel ka sellega, et võistlus ei langeks kokku teiste suurte sündmustega. «Teame, et näiteks 12. septembril on Tallinna maraton, milles osales eelmisel aastal 22 000 inimest,» lisas Irves. «Polnud mõtet planeerida oma võistlust samale päevale.»

Nüüd aga on samal nädalavahetusel plaanis nii ralli­etapp, Võhandu maraton kui ka Seto Kuningriigi päev.

«Aastas on kokku 52 laupäeva. See oli ette teada, et kui koroonakriis hakkab taanduma, algab võitlus vabade nädalavahetuste peale,» lausus Irves, kelle sõnul võiksid Seto Kuningriigi päev ja paadimaraton teineteist toetada. «Inimestel on võimalus mõlemast üritusest osa saada, sest need leiavad aset samas piirkonnas.»

Samal nädalavahetusel korraldatakse nüüd ka WRC rallit. «Olgem ausad – see, et WRC ralli siia tuleb, on piirkonnale ikkagi lotovõit nii turismi- kui ka spordimaastikul, samuti piirkonna reklaamimisel maailmas. See on omamoodi märk, ega ka rallit polnud mingile muule kuupäevale panna,» nentis Irves.

Hotellid-motellid puupüsti täis

Võhandu maratoni tavapärane toimumisaeg on muidu olnud aprilli kolmandal laupäeval. «See on siinsetes majutusasutustes hooajaväline aeg ja nad on olnud aastaid maratoni üle õnnelikud, sest aprillis ju ei puhka eriti keegi. Piirkonna majutusasutused on selleks ajaks hotellide kaupa broneeritud. Nüüd, kui tuli teade, et maraton lükkub edasi, broneeriti hotelliajad ümber uuele kuupäevale, oli ka äraütlejaid,» lausus Irves. «Maratonist osavõtjad on oma iseloomult siiski üsna sarnased: kes selliseid hulluseid tahavad teha, need ka tulevad.»

Irves on Lõuna-Eesti majutusasutuste käitumise suhtes siiski kriitiline. «Saan aru, et neil on praegu seoses ralliga võimalik toad maha müüa sisuliselt kolmekordse hinnaga,» lisas ta. «Nii ongi, et kui mingil üritusel hakkab hästi minema, siis nopivad majutajad selle kuupäeva üles ja tõstavad juba eelnevalt hinna kahekordseks.»

Hotellide-motellide pidajad ongi WRC etapiga seoses korraldaja sõnul praegu helistanud ja küsinud, kas maratoni saaks edasi lükata. «Kahjuks pole see võimalik. Kui rajale läheb ligi 3000 võistlejat, on tegemist suurvõistlusega, millega kaasneb suur ettevalmistustöö,» rääkis Irves. «Kui Tartu maraton kõrvale jätta, on Võhandu maraton Kagu-Eesti aasta suurim sündmus.»

Võhandu maratoni korraldajate kasutuses on Irvese sõnul 1000 ruutmeetrit telgipinda, finišikeskuses on 450-kilovatised elektrigeneraatorid, suured valgusmastid ja prožektorid. «Selliseid asju ei ole võimalik tööriistalaenutusest rentida,» täpsustas korraldaja, kelle sõnul on Eestis üldse neli-viis firmat, kes selliseid teenuseid pakuvad. «Broneeringuid tehakse talvel kogu suveks ette. Kuna lükkasime varakult maratoni edasi, olime ühed esimesed, kes said generaatorite ja telgi asjus lepingud ümber teha.»

Lootus: 1000 paati üle finišijoone

Irvese sõnul on registreerimine avatud ja paate on viimastel päevadel juurde tulnud. «Loodame, et saavutame sellel aastal tuhande finišisse jõudnud paadi piiri,» ütles Irves. Ta lisas, et eelmisel aastal startis 1074 paatkonda, millest jõudis finišisse 963.

«Septembri alguses on ka vesi ja ilm soojem kui aprillis. Keskmiselt on paadis 2,2 inimest, seega 2200 lõpetajat,» rääkis Irves lootustest. «Oleme valmis ka suuremaks lõpetajate arvuks – valmistatud on 2700 medalit. Lisanduvad saateautodes olevad inimesed ja pealtvaatajad.»

Võhandu kalda peal võistlejatega mööda rada kaasa sõitvate autode koguarvuks hindab Irves 2000. «Seega osaleb sündmusel vähemalt 5000 inimest. Oleme tagasihoidliku hinnangu järgi arvestanud, et Võhandu maraton jätab piirkonda ühe nädalavahetusega pool miljonit eurot.»