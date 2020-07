Järjekordne riigiasutus tahab esinduse sulgeda

Lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luha selgitusel lahkub terviseameti töösse 45 aastat panustanud Põlvamaa esinduse inspektor Krista Tölp just sellel kuupäeval vanaduspuhkusele.

«Täname teda selle töö eest. Ma väga hindan tema panust,» rõhutas juht.

Väärilist asendust raske leida

Kontori asukoht Räpinas ei ole Luha tõdemusel geograafiliselt kõige otstarbekam, mistõttu kliente ei piisa. «Sageli on kliendid Tartu kontorilegi lähemal. Mõned Põlvamaa perearstid said vaktsiinid juba varem Võrumaa esindusest, ka järelevalvet tegi sealne inspektor. Keskkonnatervise valdkonda katab meil jälle Tartu.»

«Kui saamegi Räpinast kliendid teenindatud, vaevab meid kogu Eestis probleem, kuidas leida Krista-sugusele töötajale väärilist järeltulijat. Maapiirkonnas on raske leida vastava väljaõppe ja vajaliku kogemusega tööjõudu,» lisas Luht.

Ühe inimesega töötaval esindusel on tema sõnutsi keeruline tagada teenuse järjepidevat kättesaamist. «Kui see ainus inimene on puhkusel või haige, ei ole teenuse osutamine tagatud. See ei tähenda, et sulgeme kõik ühe inimesega esindused: iga kontori plussid ja miinused tuleb alati enne otsuse tegemist põhjalikult üle vaadata.»

Pärast struktuurimuudatust võtab Põlvamaa teenindamise üle valdavalt Võrumaa esindus, kus plaanitakse töökoormuse kasvu tõttu luua täiendav töökoht. «Nii tekiks Võrus mitme inimese koostöös suurem sünergia ja teenuse kättesaadavus paraneb nii puhkuste perioodil või teistes erakorralistes olukordades. Kiireneb ka reageerimisvõime, sest meie Räpina inspektoril polnud võimalik autot kasutada. Igal juhul nägime, et meie ressurssi on otstarbekam kasutada teisel moel,» põhjendas juhataja.

Valitsuse sõnad ja teod ei lähe kokku

Luha sõnutsi inimesed ametniku vastuvõtul üldjuhul ei käi, kaebused arstiabi kvaliteedi ja muu kohta laekuvad tavaliselt infosüsteemi kaudu.

«Meie Võru inspektor on tugevate infektsioonialaste teadmistega, kellel oli koroonakriisi ajal suur roll eriti hooldekodude nõustamisel. Muu hulgas tegeles just tema Tartu Raatuse ühiselamus puhkenud haiguspuhangu tagajärgedega, paigutades sealsed elanikud eri tsoonidesse. Kui ta saab endale uue kolleegi, usun, et teenuse osutamine muutub veelgi paremaks,» toonitas Luht.

Räpina vallavanema Enel Liini tõdemusel ei lähe valitsuse sõnad ja teod juba pikemat aega kokku. «See ei ole ainult viimase valitsuse teema. Sõnades ja arengukavades tehakse suurt regionaalpoliitikat, tegelikkus räägib teist keelt. 500 riigipalgalist kohta maale on puhas demagoogia, raporteeritakse, et «juba 400 on tehtud», kuid see, kui palju teistest struktuuridest ameti- ja töökohti kaob, jäetakse mainimata.»

Omavalitsusjuhi äratundmisel peab igas valdkonnas arvestama regionaalset asetust.