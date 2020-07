Anna-Liisa Kärson on üks rullslaalomi Eestisse toomise eestvedajaid. FOTO: Paul Poderat

Lumevaesed talved on seadnud mäesuusa­treenerid otsima viise, kuidas ennast ja oma õpilasi kodukamaral sõiduvormis hoida. Noored treenerid leidsid, et üks lahendus võiks olla inline alpine ehk eestipäraselt rullslaalom. Esimesed rullslaalomi katsetused Eestis leidsid aset äsja talvepealinna külje all.