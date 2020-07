Kahe inimese ründaja võeti vahi alla

Ta kinnitas, et politsei võtab iga perevägivalla juhtumit tõsiselt ning teeb endast oleneva, et võimalikult kiiresti kannatanu ohutus tagada. «Arvestame seejuures, et vägivallatsejad ei ole oht üksnes lähedastele, vaid ka politseinikele, kes sellistele väljakutsetele reageerivad ja kuriteos kahtlustatavad kinni peavad. Anname endast oleneva, et nii lähisuhtevägivalla ohvrite kui politseinike turvalisus igal sammul tagada, kuid paratamatult ei ole võimalik kõiki ründeid lõpuni ette näha. Küll võivad sellise süüteo toimepanijad ette arvestada, et nad võetakse vastutusele kriminaalkorras.»