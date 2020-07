Marko Mihkelson abiellus

«Panin toime kuriteo. Muhu pulmas nimetatakse seda pruudivarguseks, mida karistatakse kadakase rattapeksuga. Sajandeid vana traditsioon! Kas see karistus ka tänases õigusruumis kehtib, liiati kui pruutpaar avastab, et nad on täiesti ootamatult enda üllatuspulmapeole sattunud, selgub hiljem. Palju õnne, kallid Marko ja Tuuli! Hoidke teineteist! Te olete koos üks, imeline tervik! Maailm on muutumises, love is eternal (armastus on igavene – toim),» kirjutab Sooäär.