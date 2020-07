Vald sai uue suhtesuunaja

Aastaid ajakirjanikuna leiba teeninud Sarapuul pole see esimene kord kommunikatsioonivaldkonnas tegutseda. Nimelt on ta varem olnud sarnases ametis ka Tallinna Kesklinna linnaosa valitsuses.

«Üks põhjus, miks ma sellesse ametisse kandideerisin, oli, et see on mulle põnev väljakutse. Mulle meeldib olla juures, kui asju tehakse ja otsustakse,» rääkis Sarapuu.

Teisalt on Setomaal tema juured. «Näiteks minu vanaisa sündis Irboskas. Ja kuigi praeguse haldusjaotuse järgi olen pea kogu elu veetnud Põlvamaal, siis ajalooliselt on ju tegu ühe ja sama piirkonnaga. Kokkukuuluvust Setomaaga tugevdab veelgi asjaolu, et olen õigeusklik, olnud ametis ka Eesti Apostlikus Õigeusukirikus, juhtinud selle kirjastustegevust. Setomaa on traditsiooniliselt õigeusklik piirkond,» rääkis vastne spetsialist.

Sarapuu usub sedagi, et uues ametis tuleb talle kasuks ka Räpina aianduskoolis omandatud keskkonnakaitse spetsialisti ettevalmistus.