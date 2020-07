Valga bussijuht tegi sõnad Lõõtsavägilaste laulule

«Ühtlasi on see meie ansambli repertuaari kõige rokilikum lugu. Laulu originaalmuusika on kirjutanud legendaarne rokkansambel AC/DC, eestikeelsed laulusõnad on teinud Valgamaa bussijuht Martin Kasepuu. Loodan, et aeg,mil oleme kaitseväes, tuleb meile kindlasti ka edaspidi bändi elus kasuks ning kohtume juba järgmisel aastal kontserte andes,» lisas Eelmaa.