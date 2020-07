Orienteerumispealinnade 60 aastat said kaante vahele

Suur abiline oli teose kujundanud Arvo Saal, kes tegeles Põlvamaal orienteerumisega juba enne Järveoja tulekut.

Mahukas raamatus on kajastatud rahvusvahelised tiitlivõistlused, Eesti meistrivõistlused, Kopra karikavõistlused, Lõuna-Eesti karikavõistlused, Peko Kevad, Põlva teisipäevakud, KoKu jooksud, rahvaspordiüritused Tund Tervisele, osalemine rahvusvahelistel võistlustel ning suurvõistluste Eestis korraldamise vaevad ja rõõmud.

Esile on toodud nii OK Põlva Kobras kui OK Peko noorte mitmekülgsuse rändkarika saajad. Raamatu lõpus on eraldi portreejutud nendest, kes aastate jooksul Põlvamaa orienteerumiselus sportides ja/või võistlusi korraldades rohkem silma paistnud. Lisaks veel tabelid, näiteks medalisaajatest, maakonna meistritest eri aladel ja välja antud kaartidest.

Liivakastimängud said läbi

Kuna Värska ja Mikitamäe kant kuulusid aastakümneid Põlvamaa alla, on kõnealuses raamatus leidnud kajastamist ka sealsete sportlaste kanged teod.

Järveoja tunnustuseks tuleb öelda, et kuigi ta võinuks kasutada autori valikuõigust, pole kogumikust välja jäetud ka kriitilisi noote. Näiteks leiab käsitlemist Kopra klubist 1990. aastal eraldunud, Värska rahva moodustatud orienteerumisklubi Peko sünd, mille põhjuseid avab Peko asutajaliige Vello Solna 1991. aasta 15. jaanuari Koidus.

«Pealtnäha on tekkinud situatsioon ebaloomulik. Eesti potentsiaalselt ühe tugevaima orienteerumisklubi liikmeskonnast läheb üks jõuk oma teed?! Meie lahkumise peapõhjuseks on võimalus tuua orienteerumisse uusi materiaalseid väärtusi kohalike vahendite parema ärakasutamise teel. Eksisteerimas on metropoli ja provintsi probleem. Meile on täiesti vastuvõetamatuks muutunud klubi edasist arengut oluliselt pärssiv võrdselt-vaeselt-vennalikult ideede üha hoogustuv levik OK Kobrases ja normaalse õhkkonna hääbumine klubi juhatuse koosolekutel,» kirjutab Solna.

Uskumatuna tundub seegi, et kõikidel piltidel, sealhulgas grupifotodel on all jäädvustatud isikute nimed. Autor tunnistas, et just nimede teadasaamine oli paras pähkel.

«Me ei kavatse põdeda leninlikku ajuhaigust: hirmu, et keegi oma tehtud töö läbi haljale oksale jõuab. Me oleme seda meelt, et tippsporti majandusest lahus vaadata ei saa ning arvame, et neid eluvaldkondi on võimalik vastastikku siduda,» lisab autor.

Läks mööda 17 aastat ning ühinesid Eesti kaks edukamat orienteerumisklubi: OK Põlva Kobras ja OK Võru. Nikolai Järveoja kommenteeris toona seda sõnadega, et oli ammu aeg lõpetada liivakastimängud ning luua tugeva struktuuri ja liikmeskonnaga klubi, mis suudaks pakkuda suurtel teatevõistlustel konkurentsi ka Skandinaavia klubidele.

«Põlvamaa on ainuke Eesti maakond, kus orienteerumine on kohaliku spordikultuuri või isegi kultuuri osa. /- - -/ Võtan endale julguse nimetada kaks Eesti orienteerumispealinna: Põlva orienteerumisjooksus ja Värska suusaorienteerumises. Tõsi, Setomaa vald kuulub pärast 2017. aasta haldusreformi Võrumaa koosseisu,» märgib sissejuhatuses Rahvusvahelise Orienteerumisliidu president Leho Haldna.

«Valmis sai just selline raamat. Lugege, meenutage, parandage, vaielge vastu ning kirjutage üles oma mälestusi. Vahvaid tunde raamatu seltsis – jätkugu sellest põnevat lugemist ja tekkigu rõõmsaid meenutusi!» ütleb saateks autor Nikolai Järveoja.

Uutes dressides – 1992. aastal külas orienteerumisklubil Bävern FOTO: Ok Põlva Kobras