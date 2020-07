Rahvusringhäälingu uus korrespondent: reporter ei tohi tahta maailma muuta

Lillemäe on uues ametis mai algusest. Ta asendab lapsepuhkusele läinud Mirjam Mõttust. Kuigi töö videotehnikaga pole mehele võõras, on siiski tarvis olnud tublisti juurde õppida. Just tehniline pool ongi nõudnud enam harjumist. Päris nii keerukas nagu alguses, kui 1,5-minutilise loo nimel tuli kaheksa tundi tööd teha, seis siiski enam pole.