Elektrilevi poolaasta investeeringud: sajad kilomeetrid liine ja tuhanded mastid

„Kui tormituulega lendavad katused ja juurtega kistakse pinnasest puud, on looduse stiihia küüsis ka elektrivõrk. See on reaalsus, millega peame igakülgselt arvestama, muutes elektrivõrku järjest ilmastikukindlamaks,“ märgib Elektrilevi juhatuse esimees Jaanus Tiisvend.