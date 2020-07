Rõuge kirikus õnnistatakse Kaitseliidu ratsaüksuse lipp

Lipp on taastatud omaaegse Eesti Ratsarügemendi ajaloolise lansetivimpli autentse koopiana. Lipu annetajaks on Kaitseliidu peastaabi operatiiv- ja planeerimisosakonna staabiohvitser major Madis Morel. Lipu õnnistamise protokolli loeb ette Kaitseliidu Võrumaa maleva Rõuge-Vastseliina üksikkompanii pealik, seersant Anu Jõgeva, lipu õnnistab EELK kirikuõpetaja Mait Mölder. Annetatava lipu võtab vastu üks ratsaüksuse eestvedajatest, kaitseliitlane Roy Strider. Peale pidulikku tseremooniat pakub Võrumaa malev Rõuge kiriku aias suupisteid. Talitusele ja koosviibimisele järgneb ratsaüksuse paraadmarss läbi Rõuge Eesti Ema monumendini.

“Hobuse inimesest tunduvalt parem kuulmine, pidev valvelolek, peaaegu 360-kraadine nägemisulatus, vähenõudlikkus, peaaegu hääletu liikumine, võimekus läbida väga raskeid maastikke, kandes seejuures täisvarustuses ratsanikku või vajalikku varustust. Inimesest parem nägemine pimeduses – kõik see teeb nii öelda unustatud vanast Lõuna-Eesti kuppelmaastikul ja metsades uue ning otstarbeka abinõu,” selgitas Roy Strider ratsaüksusest. “Kõik, mis on siinsel maastikul mõistlik ja teeb kaitseliitlase tegevuse kergemaks, on õigustatud ja vajalik, olgu see siis ratsaüksus, jalgrattad või ATVd.”