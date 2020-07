Puka kooli ehitus sai Otepää volikogult rohelise tule

Otepää valla tänavuses eelarves on kooli ehituseks ette nähtud üle 1,91 miljoni euro, sellest 1,65 miljonit eurot on toetus, ülejäänu omaosalus. Järgmisel aastal ootab ka maja sisustamise hange. Et hangete kogumaht ületab projekti eelarve, pidi volikogu kinnitama vajaliku täiendava omafinantseeringu mahus kuni 400 000 eurot. Volikogu otsustaski eile anda omafinantseeringu tasumiseks Otepää valla 2021. aasta eelarvest täiendava garantii summas kuni 400 000 eurot.

Esimese ehitusetapi moodustab uue õppekorpuse ehitamine. Kavandatud kooli juurdeehituse suletud netopind on 1365,6 m². Teise ehitusetapina lammutatakse hetkel kasutusel olev 1984.a. ehitatud õppehoone. Lammutatava hooneosa ehitisealune pind on umbes 800 m². Kolmanda ehitusetapina on planeeritud olemasoleva võimla-sööklahoone renoveerimine, rekonstrueeritava hooneosa netopind on 1536,4 m².