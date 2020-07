Pandeemia ajal seiskunud Hiina saadetised on nüüd Eestisse jõudmas

Mägi sõnul ei saa välistada, et mõned Eestisse jõudvad saadetised on oma kahekuuse maksimaalse tarnetähtaja juba ületanud ning võib-olla juba kaupmehe poolt saajatele hüvitatud. „Kuna Hiina pakkide tarneajad on pandeemiajärgselt taastumas, siis võib praegu saabuvate saadetiste seas olla nii juunis tellitud kaupa kui ka märtsikuus soetatud kuid tarneahelas pikalt ootel olnud kaupu,“ ütles Mägi. „Olenemata sellest, kas kaup on saajale juba hüvitatud või ei, toimetame me meieni jõudnud saadetised siiski tellijateni nii kiiresti kui võimalik.“