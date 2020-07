VIDEOLUGU ⟩ Värskas avati Peipsi lõunapoolseim Eesti sadam

«Sadama üks etapp on valmis, aga kindlasti sadam areneb,» lausus Värska vallavanem Raul Kudre. «Kui tsiteerida 1938. aasta ajaleheartiklit, siis sügavale Petserimaale ulatub Peipsi lahesopp, kus Värska alevikus on sadam ja see on Värskale nagu raudteejaamaks, aga vett mööda. Nii et kindlasti on see ühendusteeks nii Tartu kui Põhja-Eestiga, sest Eesti inimene on rikkamaks saanud, jõuab paati osta ja turism on Värskale ja Setomaa vallale väga tähtis.»