Kristlik laager pakkus elamusi nii jõel kui maastikul

Lapsed, nende vanemad ja teised koguduste liikmed said hakatuseks kuulata missat Räpina Miikaeli kirikus. «Teenistuse viisid läbi Võru praostkonna praost Üllar Salumets ja kohaliku koguduse õpetaja Urmas Nagel. Muusikalise osa eest kandsid hoolt Kristiina Nagel ning Helen Truija,» täpsustas EELK Põlva Maarja koguduse sekretär ja pühapäevakooliõpetaja Ave Mustimets. Et palavale ilmale vastukaaluks mõjus jahedas kirikus viibimine kosutavalt, tõdesid tema sõnul nii väikesed kui suured laagrilised.

Muusikaminutitel said laagrilised laulda Kristiina ja Urmas Nageli, Teele ja Marie Nigola, Helen Truija ning Olli Oleniuse saatel. «Muusika ühendab ja on alati lastele laagrites meeldinud,» nentis Mustimets. «Laagripaiga kõrvalt lookles aga mööda Võhandu jõgi ning seal said soovijad sõita parve ja julgemad ka kanuuga.»