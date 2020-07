«Need toolid ei ole veel publikut näinud,» laseb Kavant käega üle tumesiniste istmeselgade. «Kui oli koroonaaeg, said need paigaldatud. Soomes läks üks teater või kino uuendamisele ja venna tuttavate kaudu tuli info, et sellised toolid on saadaval. Saime toolid ja pealekauba helitehnika.»