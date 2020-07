OTSEPILT ⟩ President avas Petserimaa Vabadussõja monumendi

"Petserimaa Vabadussõja ausammas ei ole ühe väikese huvirühma eraasi. See on riikliku ja rahvaliku auvõla tasumine. Petserimaa lahingutes langes Vabadussõjas esilgse uurimise põhjal ligi 350 võitlejat," ütles Seto Kongressi Vanemate Kogu peavanem Aare Hõrn.

Pidulikul sündmusel pidi osalema ka peaminister Jüri Ratas. Täna hommikul andis aga Setomaa vallavalitsuse kommunikatsioonispetsialist Indrek Sarapuu teada, et kuna valitsusjuht on hõivatud keeruliste Euroopa Liidu tuleviku teemaliste kõnelustega Brüsselis, ta siiski kohale tulla ei saa.

Setomaa vallavanem Rauld Kudre leiab, et monumendist on juba saanud uus Värska maamärk ja asula keskpunkt - esindusväljak, kust tee hargneb nii Värska kuurortravikeskuse kui Setomaa talurahva muuseumi suunas.

"Siinne rahvas on soovinud saada Eesti riigi osaks ning selle eest ka võidelnud," ütles vallavanem. "Kui Setomaa valda poleks moodustatud, poleks ka seda monumenti arvatavasti siia tulnud. Monument on kõige paremas mõttes ühendaja. Setomaa ja Petserimaa on olnud läbi ajaloo keerulisel ja olulises rollis ning on seda ka edaspidi."