Võru Helios teenis kahe kodumänguga ühe punkti

«Emotsioon on kokkuvõttes pigem negatiivne, niimoodi lõpus kaotada on väga valus. Aga mängisime ikkagi liiga liidriga, mehed andsid endast kõik ja lõpus oli näha, et ei jõutud enam. Eks väsimuse arvele tuleb see kaotus kirjutada,» ütles Võru meeskonna treener Jaanus Vislapuu pärast eilset kohtumist.