Võrumaal jättis mees oma kodutiiki elu

Mainitud tiigi lähedal elav Jaano täpsustas, et hukkunu oli tema onu Kalju, kes elas samuti tiigi kõrval. Jaano sõnul olid eelmisel õhtul sinna kogunenud sugulased ja sõbrad üle Eesti. Jaano pakkus, et tõenäoliselt läks onu tiigi äärde varahommikul, seetõttu ka keegi sündmust pealt ei näinud. «Ta öösel tuli napsu järele, ma arvan. Seal külmkapis võis midagi olla, mida ta otsis. Kõik magasid juba tol ajal. Tal oli selline komme vahepeal, ta oli purjus ja näiteks kella nelja-viie ajal öösel läks ta sinna külmkapi juurde.»

Jaano lisas, et ei tea, mismoodi onu tiiki kukkus. «Ju ta koperdas sisse. Tal oli särk seljas, ujumas ta ei käi niimoodi. Minu ema leidis ta. Nägi, et peanupp paistis.»

Ka Jaano tunnistas, et alkoholil tõenäoliselt sündmuses oma roll oli. «Ta läks alkoholiga ikka väga liiale.»

Ta pakkus, et onu võis mingil määral tiigis ujuda püüda, kuna ta leiti kalda äärest, kuhu tal tõenäoliselt polnud põhjust sattuda. «Siiapoole polnud tal kindlasti mingit asja. Ise mõtlen, et kust ta siia sai, ta ikka pidi sumama.»

Tänavu on Eestis uppunud juba rohkem inimesi kui eelmisel aastal kokku. Juulis on uppunud juba 5 inimest, juulis oli uppunuid lausa 11. Põlvamaal on tänavu päästeameti andmetel vees elu kaotanud 4 inimest, nii Võru- kui ka Valgamaal 2.