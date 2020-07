Rannavalvur päästis Võrus uppumisohtu sattunud mehe

19. juulil pärast kella viit õhtul kuulis rannaalal patrullinud vetelpäästja, et keegi hüüdis korra „Appi-appi!“. Ta märkas, et umbes paar meetrit sillast vehib kätega ja üritab end veepinnal hoida üks mees.

Päästetud mees oli ujudes vett kurku tõmmanud ja kui ta üritas seejärel jalgu põhja panna selgus, et vesi on üle pea. Selles kohas on järv umbes kaks meetrit sügav. Mees sattus üle pea vees paanikasse ja hüüdis kohe appi.