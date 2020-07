Kustutustööd kestsid kaks päeva

Päästjad selgitasid välja, et soisel raskesti ligipääsetaval alal põleb poolehektarilisel alal metsaalune. Kustutustööd kestsid pimedani.

Täna läksid päästjad põlenguala üle vaatama, et vajadusel kustutustöid jätkata. Selgus, et alal on veel hulk tulekoldeid. Nii algasidki Rääpovitsa külas kella 10 ajal kustutustööd uuesti.