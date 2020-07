Terviseamet keelas ametlikult Vikerkaare festivali

Antsla vallalt laekus info terviseametile European Rainbow Gathering nimelise ürituse toimumisest Antsla vallas 15. juulil. Samal päeval edastas terviseamet ürituse kontaktisikule täiendavad küsimused koos juhistega, kuidas on praegusel ajal võimalik suurema osavõtjate arvuga üritusi viia läbi. Kuigi kontaktisik vastas üldsõnaliselt, et täidab reegleid, jäid terviseameti esitatud küsimused vastamata.

Ürituse kontaktisik võttis koosolekust osa telefonitsi. Ametkonnad jõudsid seisukohale, et teadaolevate asjaolude juures ei ole nimetatud ürituse läbiviimiseks loodud ohutuid tingimusi. Antsla vallavalitsus kogunes 17. juuli õhtul ning andis välja korralduse, et Vikerkaare kogunemine ei ole sellisel kujul lubatud. Terviseamet andis ürituse keelamise otsuse kontaktisikule üle 20. juulil.

Eelkõige on see tingitud sellest, et terviseametile teadaolevalt osaleb laagris inimesi, kes on tulnud riikidest, kus nakatumisnäitaja on kõrge ehk riskipiirkondadest, näiteks Portugalist. Sealt saabunud oleks pidanud Eestisse saabudes jääma kaheks nädalaks karantiini, kuid pole seda suure tõenäosusega teinud.