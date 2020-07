VIDEOLUGU ⟩ Kupland pürgib eelistatuimaks kaugtöökohaks Eestis

«Kuplandi puhul on tegemist kaugtöökeskuste võrgustikuga, meil on kolmes maakonnas head koostööpartnerid, kes on valmis kaugtöötajaid vastu võtma,» rääkis Kagu-Eesti kaugtöökeskuste projektijuht Lisanna Elm. «Põhiliselt on need ettevõtted, kes on tegelenud turismiga või ka loomemajad ja teised, kes on sellest huvitatud.»