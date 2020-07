Galerii ⟩ Politsei Antsla hipilaagris toimuvast: olukord on rahulik

Antsla vallas algas 20. juulil 19. augustini üritus European Rainbow Gathering (Vikerkaare festival), kuhu juba praeguseks on saabunud inimesi COVID-19 riskipiirkondadest. Terviseamet otsustas nii osalejate elu ja tervise kaitsmiseks kui üleüldise nakkusohutuse tagamiseks ürituse keelata. Ametil on abiks ka politsei.

«Tegevused käivad. Oleme pikalt olnud ühenduses korraldajate ja nende inimestega, kes seal on. Praegu tegutseme seal terviseameti abipalve raames. Aitame tuvastada, mis riikidest inimesed pärit on. Praegu testitakse kõiki inimesi. Ootame ära vastused, kas üldse ja kui palju tuleb sealt positiivseid vastuseid. Pärast seda lähevad positiivsed karantiini, nendega kokku puutunud samuti karantiini. Neile, kes ei ole positiivsed või kui positiivseid pole, anname inimestele anname võimaluse lähipäevadel lahkuda,» kirjeldas Lõuna prefektuuri operatiivteabetalituse juht Ottomar Virk.

«Uusi inimesi me sinna peale ei lase, politsei on pääsu sinna kinni pannud. Selline suhteliselt rahulik see ongi. Eesmärk on tagada ohutus. Et viirus ei leviks ei neile inimestele ega väljapoole, ei Antsla inimestele ega mujale. Seepärast me ei saa ega tahagi seda mingit moodi laiali ajada, enne on vaja teada, mis seisus need inimesed on,» lisas Virk.

Laagris on seni Virga sõnul suhteliselt vähe inimesi, seega ei saakski seal hetkel suuri rahutusi olla. Kogukond on politseimajori sõnul heatahtlik, tore ja mõistev. «Kindlasti üritame leida kõigile kõige paremat lahendust. Rääkisin maaomanikuga ja ta ütles, et loomulikult on kõige tähtsam inimeste tervis.»

Mis aga saab siis, kui inimesed, kellele on antud võimalus lahkuda, seda siiski ei tee? «Eks me vaatame jooksvalt, meil on muidugi erinevaid plaane, A ja B. Aga otsime ikka seda, kus eesmärk saaks täidetud. Ehk siis viirus ei saaks levida. Et seda riski võimalikult vähendada. Usun, et kõik on läbirääkimiste küsimus. Kindlasti mingit jõulist asja ei ole praegu põhjust mõelda,» vastas Virk.

Kl 18.30 seisuga on sissepääs laagrikohale politsei poolt suletud, vahendas laagripaigal viibiv Lõuna-Eesti Postimehe ajakirjanik Arved Breidaks. Kinnistu omaniku palvel lubatakse laagrikohta üksnes ametiisikuid või teenindavaid inimesi. Nii viidi kella 18.35 paiku laagrikohta kolm välikäimlat.