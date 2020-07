Kirjamees seadis koduküla lood raamatusse

Teos on kaalukas mitmeski mõttes. Enam kui 200-leheküljeline kriitpaberile trükitud kõvakaaneline trükis sisendab juba oma väljanägemisega aukartust nii selle autori kui vaatluse alla võetud küla suhtes. Peab ikka üks väärt küla olema, millest sellise teose kokku seada annab.

«2016. aastal ilmus minu sulest raamat «Kauge aja kutse», kus olid meenutused Karjatnurme külast ning selle elu kujundanud inimestest. Toona ütles mitu Pikasilla küla elanikku, et võiksin ka nendest ja oma kunagisest kodukülast kirjutada,» meenutas Pikasillas sündinud ja kasvanud Jaska raamatu saamislugu.

Paar aastat tihedat tööd

Kohe ta sellest mõttest kinni ei haaranud. Kuni ühel hetkel hakkas üha täienev meenutuste jada väljundit otsima. Järgnes paar aastat tihedat tööd ning killuke maanurga ajalugu on kaante vahele saanud.

Küla erilisusest annab tunnistust juba see, et ainuüksi sealt pärit kirjanikele on pühendatud omaette peatükk. Vägisi tekib mõte, et ehk polnudki Jaska kirjanikuks saamine nii juhuslik, kui ees olid sellised suurkujud nagu Adamson, Kitzberg, Visnapuu ja Kivikas.

Oluline osa raamatust on pühendatud ka Pikasilla koolile, mida praegu paraku enam pole. On tunda, et see tõik teeb haiget nii raamatu autorile kui paljudele teistele selle haridustempliga seotud inimestele.

Vello Jaska uus raamat FOTO: Jaan Rapp

Teose üldtoon on siiski optimistlik. «Pikasillas on elanud väga palju vaimuerksaid inimesi. Nad on pidanud tegema väga rasket tööd. Kõigele lisaks on enamik talunud nõukogudeaja viletsust, sõjakoledusi ja vangilaagrite vintsutusi. Kuid kõigist raskustest hoolimata on nad säilitanud eneses optimismi ja elujaatuse, huumorimeele, püüde vaimuvalguse poole ning helged tulevikulootused,» tõdeb ka Jaska ise.

Äsjailmunud raamatu eesmärk ongi tema sõnul põimida tervikuks veel elavate küla põliselanike mälestustekillud. «Tahan näidata, et ka väga rasketes tingimustes on võimalik jääda inimesteks, säilitada töötahe ja püüe kultuuri ning inimväärsema elu poole ja kõige kiuste naerusuiselt koos edasi minna.» Samuti loodab Jaska, et raamat aitab kasvatada kogukondlikku ühtsustunnet.

Rikkalik pildimaterjal

Mälestustekildudele lisaks on raamatus palju fotosid. Just need teevad teose eriti väärtuslikuks. Tänu nendele köidab trükis loodetavasti nendegi tähelepanu, kellel tihedam seos paigaga puudub. Kogetud aegade märgid on ju paljuski sarnased.

Autori sõnul oli lausa imetlusväärne, missuguse entusiasmiga Pikasilla ja lähiümbruse elanikud teose ilmumisele kaasa aitasid. Nii jõudiski enam kui 200-leheküljelisse raamatusse palju intervjuusid, fotosid, looduskirjeldusi ning teatav annus naljagi.

«Olen selle hindamatu abi eest väga tänulik,» kinnitas Jaska. «Eriti palju aitas teose sünnile kaasa Pikasilla küla patrioot Olav Napritson.»

Raamatu ilmumist toetasid Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp ning Tõrva vallavalitsus.

Teose «Seal, kus Emajõgi voolab» esitlus on reedel Pikasilla koolimajas. Kõik huvilised saavad seal raamatu endale tasuta soetada.