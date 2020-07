Räpinlased otsivad rohtu vareste ja hakkide vastu

«Naabrite juures on nad ka kuuskede latvades. Neile on vaja kõrget kohta, kust hea ülevaade. Eks nad on tüütud küll, sest hakkavad häälitsema hommikul kella viiest, mistõttu ei saa akent lahti jättagi. Praegu on neil just pojad väljas. Meie aias on neile eriti meelt mööda pehmed pirnid, mida nokitakse. Nüüd on nad levinud ka Raudmehe parki. Valdavalt on tegemist künnivarestega, kes lendavad parves, otsides toitu. Seega on oluline, et ei oleks lahtisi kompostihunnikuid ja muud lindudele kättesaadavat toitu,» rõhutas ta. Neemre enda aias on juba aastaid kaanega toidujäätmete kast.