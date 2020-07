Noortel hoidis silma peal kaks rühmajuhti. Nendest üks oli Rain Savi, kes rääkis, et käimas on muruniitmistööd, mille käigus tuleb ära pügada mitu hektarit maad. Lisaks tuleb korrastada roosiaeda ja teha kaevamistöid. Malevlaste töökätest ei jää puudutamata ka siseruumid, kus käivad koristustööd. Tööpäev algab kell üheksa hommikul ja kestab kella neljani. Ööbida saavad noored mõisaruumides. Iga tunni tagant on neil kümme minutit pausi ja sellele lisandub lõunapaus. Õhtuti võetakse päev kokku ja mängitakse mitmesuguseid mänge.