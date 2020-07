Arved Breidaks: sammas meile endile

Võttis aega päevapealt 80 aastat, kuni Petseris 20. juulil 1940 avada kavatsetud ausambalt Eesti president viimaks lina sai eemaldada. Nagu mitu vormis inimest eesotsas kaitseväe juhatajaga Lõuna-Eesti Postimehele ütlesid, sai nüüd viimaks tasutud vana auvõlg juba enam kui sajand tagasi Petserimaa lahingutes hukkunud Eesti sõdurite ees.

Tõsi küll, monumenti ei saanud paigaldada Petserisse, Eesti maakonnakeskusesse, mis see veel 80 aastat tagasi oli, aga nüüd on ausammas kõigest hoolimata olemas. On koht, kuhu tulla; on koht, millest möödudes korraks mõelda, et meie tänane heaolu pole tulnud tasuta ja hulk noori inimesi on selle eest pidanud ära andma peamise, mis neil oli – oma elu.

Olgu see sammas ka meeldetuletus, et Petseri linn, mille pärast mehed ja naised surid, on endiselt okastraadi taga, ta on meilt võetud.

80 aastat on pikk aeg oodata. Aga põlvkonnad vahelduvad ning sajandite voolus pihustuvad need kümnendid väikeseks etapiks. Seda juhul kui ühel rahval on tarkust olla kannatlik ja visa, näha enese kestvust mitte kümnendites, vaid sajandites ja ka järgmises astmes.

Petserimaa lahingutes võidelnute ja hukkunute mälestus on lisaks arhiiviallikatele ja mälestustele talletatud nüüd ka Värskas kõrguvas ausambas. Seda sammast on vaja eelkõige meile endile, et meil meeles püsiks.

Kaine mõte peas ütleb, et unistada Petserimaa tagasivõitmisest kuulub ulme valdkonda, sest kust võtame selleks jõu ja milleks. Nõnda mõelda on kõige lihtsam, kõige tänapäevasem. Nõnda mõeldi ka Vabadussõja hakul, kuid selle tulemus rääkis midagi muud: meil oli see jõud. Tõsi, oli ka sobilik ajahetk, mil oma jõud käiku lasta ja teha midagi, milleks miljonirahvad harva võimelised on.