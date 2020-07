Kõik Vikerkaare festivali proovid olid negatiivsed

Antsla abivallavanema Kurmet Müürsepa sõnul olid enne koosolekut just laekunud eile laagrilistelt võetud Covid-proovide tulemused ja kõik osutusid negatiivseks.

Antsla valla, terviseameti ja politsei- ja piirivalveameti koosolekul selgus, et koroonat laagris polnud.

Tema sõnul tõdeti koosolekul, et kuna tegemist oli hajutatud piirkonnaga, siis puudus täpne ülevaade, kes on andnud proovi ja kes ei ole. Kontrolli tulemusel selgus, et ikkagi kõik, kes pidid proovi andma, seda ka tegid.