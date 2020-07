Ööklubid soovivad valitsuselt õigust teistega võrdsetel alustel tegutseda

Pöördumine täies mahus:

Lugupeetud vabariigi Valitsuse ja ametkondade esindajad!

Eriolukorra lõppemisest ja inimeste järk-järgulisest varasemaga võrreldava elukorralduse juurde naasmisest on möödunud kaks kuud. Oleme ausad, Eestil on läinud hästi: inimesed on olnud tublid ja ilma pugemata võib öelda, et see tunnustus laieneb kindlasti ka Vabariigi Valitsusele ning olukorra üle järelevalvet teostatavatele ametkondadele. Juuni lõpus kõlasid ajakirjanduses pealkirjad „Ööklubid avatakse juuli algusest“, paraku olid need eksitavad ning sellega meie jaoks head uudised lõppesid.

Meie, Eesti suuremate ööklubide esindajate jaoks on viimased kaks kuud tähendanud ähmast lootust, töötust ja majanduslikku kahju. Olukord on eskaleerunud ahastuseni.

Ööklubid, kui selle Eesti seadusandluses defineerimata nimetuse all mõista meelelahutusasutusi, mis töötavad hilisõhtusel ja öisel ajal, milles on professionaalne turvateenus ja muu vajalik taristu, ei saa ka täna seadusi järgides uksi lahti teha. Sellegipoolest, nii allakirjutanud kui ka kirja saajad teavad, et tegelikult käib Eestis juba kuid vilgas kultuurielu ja meelelahutus. Muu hulgas öisel ajal ja siseruumides, kus üritusest saab lubatud 100 asemel korraga osa 200, 300, mõnel juhul rohkemgi inimesi. Ja seda sõltumata saalide suurusest, kuigi on oluline vahe kas pidada 200 inimesega pidu kohas, kuhu mahubki paarsada külastajat või seal, kuhu neid mahub neljakohaline number. Tahaks öelda, tegemist on ebaterve konkurentsiga, kuid käsi ei tõuse kolleegide peale kaebama.

Meie teame ja teie teate – soovitatav hajutatus 2 + 2 ja 50 protsenti saali täituvusest, on teoorias ilus, aga praktikas mitteteostatud lahendus. Jah, kindlasti võib leida ka pedantlikult korrektseid näiteid, kuid valdavalt on inimesed oma elu- ja töökohtade eest võideldes läinud siiski turumajandusliku nõudluse ja pakkumise vahekorra teed. See kõik kokku näib kui ühiskondlik kokkulepe, kus ajast ja arust formaalsed reeglid veel kehtivad, kuid võim nende rikkumisel sanktsioone ei rakenda.

Me ei ole susserdanud ega testinud seadusandluse paindlikkust, küsides avaliku võimu käest, mis asi on üldse ööklubi? Ei oleks midagi lihtsamat kui kleepida Hollywood, Sunset või Maasikas värviga üle ja panna sinna peale silt “lounge”. Või otsida muid JOKK-lahendusi. Seadusest lähtudes ei ole praegu Eestis ühtegi ööklubi – võimalusi olukorra tõlgendamiseks on kümneid. Kannatavad just need, kes püsivad mitte ainult seaduse teksti, vaid ka selle mõtte piires. Sellises olukorras oleme meie, allakirjutanud.

Ööklubid on üks viimaseid, kui mitte kõige viimane tegevusvaldkond, mida hoitakse eriolukorra järgselt regulatsioonidega kunstlikult kinni. Asjaolu, et öine meelelahutus on valdavalt nooremate inimeste pärusmaa, ei saa olla põhjus meie ettepanekuid ignoreerida.

Probleem on laiem ja seda tajuvad lisaks ettevõtjatele ka Eesti suuremate omavalitsuste esindajad, avaliku korra järelevalve eest vastutatavad ametkonnad.

Me ei palu midagi. Soovime teha tööd, pakkuda inimestele kvaliteetset meelelahutust, maksta nende toimingute pealt maksud.

Soovime, et ööklubid saaksid avada oma uksed hiljemalt juulikuu lõpust nii nagu kõik teised siseruumides tegutsevad asutused ja ürituste korraldajad, minimaalse külastajate arvuga 500 inimest üheaegselt. Tagame oma hallataval pinnal kõigi Vabariigi Valitsuse otsuste täitmise. Meid toetavad meie inimeste vastutustundlik käitumine ja üldised epidemioloogilised näitajad.

20.07.2020

Öökultuuri MTÜ

Klubi Hall

Club Hollywood

Club Studio

Venus Club

Klubi Teater

Klubi Maasikas

Seif Club

Vabank Tartu

Helitehas