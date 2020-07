Puka kooli ehitustööde leping sai allkirjad

Hankelepingu maksumus koos käibemaksuga on 1 975 617,60 eurot. Projekt on saanud toetust meetmest „Koolivõrgu korrastamine“. Omanikujärelevalvet teostab AS Infragate Eesti.

Olemasolev vana õppehoone oli rajatud ca 500 õpilase tarbeks. Projektiga ehitatavas hoones on planeeritud 90 õppekohta. Uues koolihoones alustatakse õppetööd 1. septembril 2021 a. Ehitustööde ajal toimuvad tunnid peagi algaval õppeaastal veel vanas hoones. Järgmiseks kevadeks valmib 1365,6 m2 kaasajastatud pinnal uus õppehoone ning pärast õppeaasta lõppu lammutatakse vana õppekorpus. Kooli jõusaal kolitakse uutesse ruumidesse, Puka Kunstikool hakkab kasutama ruume samuti uues koolimajas.

Puka kooli ehitustööde lepingule kirjutasid alla Otepää vallavanem Jaanus Barkala ja Mapri Ehitus OÜ juhatuse esimees Priit Jaagant.

„Mul on hea meel, et juba enne haldusreformi alanud Puka kooli ehituse-saaga saab oma kauaoodatud lahenduse ning Puka lastel on järgmisest aastast alates võimalik õppida uues ja kaasaegses koolimajas,“ ütles Jaanus Barkala. „Otepää vald on hariduselu alati väga oluliseks pidanud. Loodan, et saame koos Puka kogukonnaga uuest koolimajast järgmisel aastal rõõmu tunda.“

Priit Jaagant, Mapri Ehituse juhatuse esimees: “Mis saab maal uue kooli ehitamisest parem olla? Haridusse panustamine on tähenduslik, sellega me saame pikas perspektiivis tõsta elukvaliteeti vallas ja terves Lõuna-Eestis.” Mapri Ehitusele on Puka kooli ehitamine projekteerimis-ehitushange ja projekti tahetakse suvel valmis saada, suve lõpuks hankida ehitusluba ja ehitusega alustada septembris-oktoobris. “Tahame enne külmade tulekut palju töid ära teha ja kogu ehitusprotsessi jooksul koolielu võimalikult vähe ehitustöödega häirida,” lisas Priit Jaagant.