Kõrbejooks paneb võistlejad proovile

Karoliina Kruusmaa (Valga Sport) sõnul kulgeb Kõrbejooksu rada mööda Vilaski krossirada, mis on kaetud paksu liivaga. Osavõtjad saavad tunda, et nad jookseksid justkui keset lõpmatut kõrbe. Olenevalt jooksja vanusest tuleb joosta 4- või 8-kilomeetrine distants ning osa saavad võtta ka kepikõndijad.

„Pehmel krossirajal kulgev rada on füüsiliselt üllatavalt nõudlik, kuid sobiva tempo valikul kõigile jõukohane. Korraldajad teevad asja hingega ja see paistab välja. Mul on väga hea meel, et sattusin juhuslikult Valga kõrbejooksust osa võtma ja, kui vähegi võimalik, siis olen tulevikus alati jälle kohal,“ lisab Hirv.