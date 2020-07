Tellimiskampaania võitjale meeldib lugeda maaelust

Toimetuses käis ta auhinnal järel koos abikaasa Küllikkiga. «Eks see auhind ole kogu perele ja lehtegi loeme kogu perega,» selgitas härra, miks kahekesi auhinnal järel käidi.

Kõivude pere on Lõuna-Eesti Postimeest lugenud ka varem, aga tellijaks otsustati just nüüd hakata asjade soodsa kokkulangemise tõttu.

«Eks Lõuna-Eesti Postimees ole mahult natuke kopsakam ja sisult tuumakam kui mõnigi teine leht. Elu oli aga mõnda aega väga kiire ja mõtlesin, et nagunii ei jõua kogu aeg lugeda. Aga siis saime endale ühe töölise veel majapidamisse juurde ja vaba aega on nüüd rohkem. Ning kuna leht meeldib ning oli ka kampaania, saigi ära tellitud,» rääkis Jaak Kõiv.

Kuni 2015. aastani oli tema talus ka piimakari, praeguseks on jäänud vaid lihaloomad. Põhiliselt tegeletakse aga teraviljakasvatusega. «Taliviljad on ilusad, suviviljaga võib veel üllatusi ees olla,» on tema hinnang viljapõldude hetkeseisule.