Kiiremate koroonatestide defitsiit paneb neid säästma

Kevadel Eesti suurematesse haiglatesse jõudnud senisest kiiremad koroonatestid on aprillist olemas ka Võru haiglas. Juunis ostis 25 000 eurot maksnud analüüsiaparaadi ka Valga haigla. Testide meetod on jätkuvalt sama, reaalaja polümeraasi ahelreaktsioon, ent uute testidega võtab analüüs tund aega varasema nelja tunni asemel. Siinkohal tuleb rõhutada, et jutt ei käi palju kriitikat saanud kiirtestidest, mis on madala tundlikkusega ja annavad sageli valenegatiivseid tulemusi.