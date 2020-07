Pühajärvel selgusid Eesti meistrid avaveeujumises

«Ma pole avavees 13 aastat võistelnud. Nüüd oli võistlus suisa koduukse all. Suvi on ka mõnusalt soe. See kõik meelitas osalema. Trenni olen teinud enamasti Pühajärve spaa ujulas, väheke ka järves,» nentis värske Eesti meister. «Töötan Pühajärve ujulas spordiklubi TUK – uue nimega Jess – treenerina. Huvi ujumise vastu on suur, mul on olnud ligi sada õpilast – alates nelja aasta vanustest. Viin Pühajärve 25 meetri pikkuses ujulas trenne läbi viiendat aastat viis korda nädalas,» selgitas noore ujujana liblikujumises edukas olnud Paas.