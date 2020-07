Eksamite järjekorrad püsivad pikad

Valgamaa kutseõppekeskuse autokooli sõiduõpetaja Ülar Liivak on arvamusel, et sõidutundide arvu suurendamine on igati teretulnud. «Paljud ei tule sellegagi toime, et saada 30 sõidutunniga korralikuks sõitjaks,» nendib Liivak, kes on sõiduõpetaja olnud 36 aastat.

Valgas tegutseva Kursus & KO autokooli juht ja liiklusõpetaja Jüri Kirsimäe aga rõhutab, et enne sõidutunde on kõige olulisem selgeks saada liiklus. «Kui liiklus selge ei ole, ei aita isegi 50 sõidutundi.» Kirsimäe tunnistab, et ei lase õpilastel sõidutunde võtta enne, kui teooriaeksam on sooritatud. See annab eelduse, et õpilane tunneb kõiki märke ja liiklusreegleid.

Rohkelt läbikukkujaid

Kuna kohustuslike sõidutundide arvu tõsteti kaheksa tunni võrra, kallines ka kursuse hind. «Grupid on meil siiski täiesti täis,» tõdes Liivak. Sama ei saa aga öelda Kirsimäe, kelle sõnul on nende grupid tavapärasest poole väiksemad. Põhjus võib olla ka selles, et tema autokoolis on kursuse hind 200 euro võrra kallim kui Valgamaa kutseõppekeskuses.

Õpetajad kinnitavad kui ühest suust, et läbikukkujaid on ohtralt – nii teooria- kui sõidueksamil. Peamine põhjus on nende sõnul laiskus ning tähelepanematus. «Mõni õpilane tuleb teooriatundi lihtsalt istuma ja arvab, et teadmised jäid külge küll. Kodus üldse ei tegeleta ning pool tundi enne eksamit võetakse liiklusraamat ette. Nii on muidugi kindel, et siit mitte midagi ei tule,» kirjeldas Kirsimäe. «See on puhas kodune töö,» toonitas ta.

Võimalikud kitsaskohad

Liivak tõi põrumise põhjusena välja ka lohakust. «Ei panda tähele jalakäijaid ega ka märke. Manööverdamiseks annan tavaliselt minuti. Kui juba üle selle läheb, on päris kindel, et sellest midagi ei tule. Kui eksamineeritav ikkagi ei ole adekvaatne sõitja, ei saa teda läbi lasta.»

Mõlemad on seisukohal, et B-kategooria juhiloa kättesaamine on tehtud piisavalt raskeks. Selle kohta, millest üks hea ja asjalik kursus täpsemalt koosnema peaks, on aga Liivakul ja Kirsimäel mõnevõrra erinevad arvamused.

«Arvan, et libedasõit jäärajal ja päris jääl on täiesti erinevad, seega pean täiesti mõttetuks käia Tartus libedarajal,» rääkis Liivak. «Selle asemel olen külmematel talvedel õpilasi jää peale viinud, kui on lubatud. Kogemus tuleb ikka päris jää peal sõites.» Samuti leiab ta, et teooriatundides tuleks rohkem käsitleda ka liikluspsühholoogia küsimusi.

«Pigem võiks korraldada koolitust pisut pikemalt ja põhjalikumalt ning teha libedasõit algastme lõpus. Sel juhul võiks selle lõppastmekoolituse hoopis ära jätta,» avaldas Kirsimäe oma seisukoha.

Läbikukkujatel tuleb võtta lisatunde

Veebruarist kehtib sõidueksami sooritamisel uus reegel: kõik manööverdamise ülesanded peavad mahtuma kümne minuti sisse. Varem oli tingimus teine: ühe manööverdamisülesande sooritamiseks oli lubatud kolm katset. Nii Liivak kui Kirsimäe kinnitasid, et muudatus on teretulnud.

Riikliku sõidueksami järjekorrad on sariläbikukkujate tõttu veninud väga pikaks. Sestap on paika pandud veel üks uus nõue: neil, kes sõidueksamil juba kolm korda põrunud, tuleb autokoolist veel sõidutunde juurde võtta. «Enamik, kes minu õpilastest maanteeameti eksamil läbi on kukkunud, on võtnud pärast seda nagunii ikka kaks või kolm sõidutundi. Seega ei minda niisama uuesti proovima,» kinnitas Kirsimäe.

Pikkade eksamijärjekordade tõttu on aga tekkinud Facebooki-grupp, kus eksamiajaga lausa raha eest kaubeldakse, järjekorrakohta ostes-müües.

Ülar Liivaku meelest on see viga, millega peaks tegelema maanteeamet. Kirsimäe aga võtab asja rahulikult: «Pärast autokooli on mul tavaliselt õpilasega side lõpp ning maanteeameti järjekorrad pole õnneks minu teema.» Samas lisas ta, et eksamiturismi ta küll ei soosi. «Olen absoluutselt selle vastu. Pakkumisi on tulnud igasuguseid, et tahetakse Tallinnast siia tulla ja siin sõidueksamit teha. Olen alati «ei» öelnud. Tehku seal, kus õppinud on.»

Seda, et eksamineeritav peab hakkama saama sõitmisega igas linnas, leiab ka Liivak.