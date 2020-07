Võrumaal Kääpa külas elav Mari-Liis pole oma elu jooksul lehma päriselt näinud ega ka vasikat, kes tema sõrme lutsis. Olles üheksa-aastase tüdrukutirtsuna täielikult nägemisvõime kaotanud, on tal tulnud maailmast aru saada käte, kõrvade ja haistmismeelega ning kõik see, mis päris väikese lapsena nägemata jäi, on hämaruse müüri taha jäänudki.