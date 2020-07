Välja kuulutati hange Hummuli kergliiklustee ehituseks

Tõrva vallavanema Maido Ruusmanni sõnul on Hummuli kergliiklustee rajamine hea näide kohaliku omavalitsuse ja Maanteeameti edukast koostööst. „Kokkuleppel Maanteeametiga finantseeritakse teeehitus nende poolt, kuid vallavalitsuse soovil luuakse teelõigule ka valgustus, mille rahastab Tõrva vald,“ lisas Ruusmann. „Tegemist on väga oodatud kergliiklusteega, sest liiklus sellel lõigul on üpris tihe.“