Kauplusekett loosib välja 12 linnamaasturit

„Autoloosi auhindade atraktiivsus on meil ajas kasvanud: alustasime Volkswagen Golfidega, järgnesid Passatid, ja sel korral astume veel ühe sammu edasi ning auhinnaks on Toyota võimekas linnamaastur,“ ütles Coop Eesti turundusdirektor Andres Lember.

Autoloosis osalemiseks piisab sellest, kui klient teeb Coopi kauplustes ühe kuu jooksul igapäevaseid oste vähemalt 50 euro eest ning registreerib oma ostud Coopi kaardiga, milleks on kas firma Säästukaart, Säästukaart Pluss või Coop Panga eraisiku kaart. „Oluline on igal ostul Coopi kaart registreerida, kuna see on võti loosis osalemiseks,“ rõhutas Lember. Juhul, kui ühe kuu jooksul koguneb oste kokku üle 100 euro, on võiduvõimalus kaks korda suurem, 150 euro korral kolm korda suurem võimalus, ning näiteks 500eurose kuu ostukorviga osaleb klient loosimises juba 10 piletiga. Igal kuul toimub uus loosimine ja virtuaalsete loosipiletite arvestamine algab otsast peale.