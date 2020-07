Keskkonnaamet ja loodusturismi ettevõtjad kutsuvad inimesi soodes vastutustundlikult liikuma

„Eestis on märgalade, sealhulgas rabadega kaetud umbes viiendik maismaast. Kahjuks on suur osa rabadest kuivendatud ning looduslik tasakaal on rikutud. Meie kaunimates rabades on viimastel aastatel näha turismi ülekoormust. Just nüüd, 26. juulil tähistatava rahvusvahelise rabapäeva eel on oluline meelde tuletada, et loodushuvilised liiguksid looduses vastutustundlikult ja säästaksid meie kõigi ühist vara,“ ütles Keskkonnaameti looduskaitse osakonna nõunik Kaja Lotman.