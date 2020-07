VIDEOLUGU ⟩ Sõstraistandused saavad ukrainlasteta saagi koristatud

«Nii hea saak ei ole kui ülemöödunud aastal, aga põõsad on ka vanemaks jäänud,» hindas tulundusühistusse Seto Aiad kuuluva Härma talu peremees Margus Timmo. «Üle-eelmisel aastal saime ühistu peale 80 tonni kokku, mullu palju suuremalt kasvupinnalt 15 tonni, siis sel aastal peaksime saama 50 või 60 tonni.»

Kokku üheksal hektaril mahemustsõstart kasvatava Margus Timmo kahel põllul käib marjakorjamine spetsiaalse kombainiga, sest käsitsi poleks nii suure põllu koristamine mõeldav. «Kui loota Ukraina tööjõule, siis see ära ei tasu,» kinnitas Timmo.

Tema marjamaal reedel saaki koristanud, Poolas valmistatud sõstrakombaini tööpõhimõte näib lihtne: agregaadis raputatakse sõstrapõõsas mitmekülgselt läbi, marjad langevad lindile ja juhitakse läbi puhasti kastidesse. Tänu tehnikale läheb suure sõstrapõllu koristamiseks korraga tarvis vaid nelja-viie inimese tööd.

«Mina saan oma üheksa hektariga üksi hakkama, välja arvatud koristusaeg, aga õnneks on mul sõbralikud ja töökad lapsed ja laste elukaaslased ja sõbrad, nii et koristusajal saame oma jõududega hakkama.» Tõsi, lisatööjõudu on vaja läinud ka sõstrapõllu rohimisel, eriti istanduse esimestel aastatel, mil Timmo sõnul tuleb hoolitseda, et põõsad heina alla ei mattuks.

Neli aastat tagasi asutasid Setomaa väikemaaomanikud tulundusühistu Seto Aiad, et müügile orienteeritud mustsõstrakasvatusele selles piirkonnas alus panna. Üks ühistuga liitujatest oli ka Ostrova külas maakodu omav Margus Reismann.

«Läksime naabritele appi, nad olid just põldu rajamas ja oli vaja transporti, et tuua Pollist istikuid,» meenutas Reismann. «Mul oli suur furgoonauto olemas, võtsin ämma ka kaasa ja tagasiteel hakkasid igasugused mõtted tekkima. Nii see arenes ja lõpuks vaatasin, et miks mitte, tuleb proovida.»

Nüüdseks on proovimisest saanud kokku viiel hektaril laiuv mahe mustsõstrapõld. «Proovimisest on saanud mõnus igasuvine väljakutse – põgeneda pole kuhugi,» lausus Reismann. Saagi koristamise ajaks võtab abikaasa puhkuse ja pereelu saab selleks paariks nädalaks tublisti keerukust juurde.

Ühistul on praegu kümme liiget, kes kasvatavad mahedat mustsõstart kokku 43 hektaril. Saagi koristamiseks on liikmeil välja panna neli kombaini ning istanduste hooldamiseks ka Eestis ainulaadne tunnelprits, millega marjapõõsaid looduslikke taimekaitsevahenditega kastetakse. Samuti on ühistu käsutuses Obinitsas mullu valminud külmhoone, kuhu praegugi marjad jahutamiseks ja seejärel külmutamiseks viiakse, et marjade müümisega kiiret poleks.

«Jube tähtis on mari maha jahutada,» kinnitab Margus Timmo. «Õnneks ilmad ei ole väga palavad ja saab hoida varjus, aga lõpuks peavad nad jõudma jahutuskambrisse. Meil on Obinitsas 160 tonnine külmakeskus, kus jahutame marja 4 kraadi peale maha ja siis läheb -18 sügavkülma hoiustamisele. Kui on läbi külmunud, kallame konteineritesse ja siis võib mari seista 5-10 aastat, nagu rahakott lubab.»

Kuigi ühistu liikmed teevad mustsõstrast nii mahla, veini kui ka näiteks jahu, on aednike esmane plaan korjatud mari maha müüa. «Igaüks pusib oma toodetega ja proovime marja sellisel kujul väärindada, aga loomulikult on eesmärk müüa põllu äärest või külmutatult,» ütles Timmo. «Me tahame kasvatada oma istandusi, et ühisturundust teha. Praegu käivadki läbirääkimised Belgiaga, kui palju tonne sinna saab anda. Eks paistab.»