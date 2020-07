Räpinlanna sai saja-aastaseks

Preeden oli Räpinas meeste juuksur. Esialgu töötas kodus, hiljem paviljonis. Juuksuriameti pani maha alles 95-aastaselt. Tema hobi oli tikkimine ja kõik riided õmbles ta ise. Lapsi ja lapselapsi on naisel kumbagi üks, aga lapselapselapsi kaks. Tütrepoeg mäletab, et vanaemal oli ikka üle paarikümne marjapõõsa, tuli marju korjata ja kokkuostu viia. Juba 1980. aastatel kasvatasid nad kasvuhoones isegi arbuuse.

Linda kurdab, et nüüd kui enam tööd teha ei saa, on igav. «Tahaks võtta salaja kolm lammast, siis ei oleks muret ka niitmise pärast,» avaldas juubilar. Tütar meenutab, et kunagi oligi neil hoovis lammas ja siga on samuti peetud.