Võõra dokumendi abil soetati telefon ja telliti ehteid

Kagu politseijaoskonna komissar Tiit Melts märkis, et taolisi kuritegusid annab ennetada, kui kaupluse töötaja kontrolliks tähelepanelikumalt nii dokumenti kui selle esitajat.

Kahtluse korral, et dokument ei kuulu tõenäoliselt selle esitanud inimesele, tuleks juhtunust teada anda numbril 112 ning dokumenti inimesele enne mitte tagastada, kui politsei on isiku tuvastanud.

Politseitööst on näiteid, kus teenindaja on küll kahtlustanud, et talle esitati vale inimese dokument, kuid annab selle siiski inimesele tagasi ega teavita juhtunust ka politseid.