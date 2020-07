Mooste Elohelü keskendub pulmadele

«Meie soovitus on, et õigele hääldusele ei pea väga rõhku panema. Kuid nendele, kes ikka tõsiselt vaeva näinud, on Võru instituut igal aastal välja pannud eripreemia «Julge joro». Sageli on võistlejate hulgas olnud setosid, kes väga head võru keele ettekandjad. Aga vahel on ka välismaalased «Julge joro» auhinna saanud, et neid julgustada,» märkis Kalla.