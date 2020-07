Politseiuurijal tuvastati koroonaviirus

Lõuna prefektuuri politseimajor Baldur Pilden kirjeldas, et politseiuurija oli tööl Tartu politseimajas viimati möödunud reedel, mil tal haigustunnuseid ei olnud.

«Reede vältel selgus, et tema pereliikmel tuvastati koroonaviirus. Sellest teada saades lahkus ka politseiuurija ennetavalt kohe kodukontorisse ning tegi kroonaviiruse testi,» rääkis Pilden.

Täna selgus, et politseiuurija koroonaviiruse test on positiivne. Uurija on jätkuvalt kodus, kus jälgib oma tervist.