VIDEOLUGU ⟩ Võrumaal algas isetehtud filmifestival

«Sel aastal on programm natuke erinev, sest me keskendume Eesti filmidele,» selgitas festivali kunstiline juht Edina Csüllög. «Proovisime programmi võtta Siberis tehtud filme või valmivaid filme, mis on seotud Siberi eestlastega, samuti näiteks handi filme, mis me oleme teinud Siberis handi lastega, et kajastada rohkem põlisrahvaste elu.»

Csüllog tõstis esile näiteks neljapäeva õhtul linastuva Kersti Uibo filmi «Emakivi», mida selle looja ise kohapeal tutvustab. Samuti Ave Taaveti «Monument vanaemale», Jaan Tootseni «Fred Jüssi. Olemise ilu» ja lühimängufilmide kasseti «Värske veri: parimate kavatsustega» filmid.

Filmifestival on üks viis, kuidas laiali pillutatud ning väikesed soome-ugri rahvad saavad üksteisega kultuurikontakte hoida, mis erinevatel põhjustel on keeruline. «Tegelikult ei lähe [soome-ugri kultuuril] nii hästi kui peaks,» tõdes Edina Csüllög. «Sellepärast on ka meie üritus vajalik, et saame tekitada koosolemise tunnet, öelda, mida me hoiame ja millised väärtused meil on.»

Lisaks filmide vaatamisele kuuluvad festivali programmi töötoad, arutelud ja vestlusringid, kuid ka näiteks soome-ugri toitude valmistamine, mille viivad läbi Eestis elavad udmurdid, marid, ungarlased, soomlased ja teised.

«Meil on päris pikk lasteprogramm,» lisas Edina Csüllög. «Kella 10st saab professionaalidega teha animafilme, joonistada, teha keraamikat ja on ka tsirkuse tegemise võimalus. Väga palju erinevaid tegevusi lastele.»