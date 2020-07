Vilja tänav saab täies mahus korda

Seoses majandussurutisega on Allase sõnul selge, et Võru sissetulekud lähiaastatel vähenevad.

«Tuleb keskenduda kõige hädavajalikumale ja veelgi rohkem sõltume investeeringute tegemisel toetustest,» lausus Allas. «Ka Vabaduse tänava silla remondiks kasutame osaliselt täiendavat investeeringutoetust, kuna viimased suured sajud on ära näidanud, et kaugesse tulevikku ka seda tööd enam lükata ei saa.»

Ühispakkuja Aigren OÜ ja Taristu Grupp OÜ ehitustööde maksumus käibemaksuga on kokku 580 425 eurot, millest tänavaehituse osa on 332 689 eurot ja ASi Võru Vesi sademeveetorustike ehitamise osa koos taastamistöödega 247 736 eurot. Omanikujärelevalvet teeb Infragate Eesti AS.