Vineeritehas annetas vallale 10 000 maski

«Ohutus ja turvalisus on meile olulisel kohal. Kohaliku omavalitsuse tasemel on parim ülevaade inimestest ja organisatsioonidest, kes haiguspuhangu korral vajavad meditsiinilisi isikukaitsevahendeid kõige enam,» ütles UPM-Kymmene Otepää OÜ tehasejuht Silver Rõõmussaar. «Meie meeskond on suuresti seotud Otepää vallaga ning kohaliku kogukonna heaolu ja tervise edendamine on meile väga oluline.»