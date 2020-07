Rajad saavad hõlpsamalt kunstlume alla

Trassid viiakse maa alla, et vesi ja elektritoide oleksid väljavõtupunktides kohapeal olemas. Reitalu sõnul peaks kunstlume tootmine muutuma sügiseks kiiremaks ja tõhusamaks. Trassi pikkus on 625 meetrit, kunstlund jätkub ligi pooleteise kilomeetri pikkuse raja katmiseks.

«Meie eesmärk on, et tööd oleksid valmis enne külmaperioodi, novembriks alguseks,» lausus Reitalu, kelle sõnul peaksid kaevetööd algama septembri teisel poolel ning kestma ligi kuu aega. «Pumpla rajamise ja muude töödega saame juba varem alustada.»

Trassid rajatakse kergliiklustee kõrvale, tee keskel olevad valguspostid tõstetakse aga tee ühte äärde. «Kergliiklustee sirges osas tuleb laiendus,» täpsustas Reitalu. «Kui tee on praegu kitsas ja nii-öelda ühesuunaline, siis nüüd ehitatakse teine tee kõrvale ja see saab kahesuunaliseks.»

Mõistlik on hakata lund tegema, kui on ööpäev läbi viis miinuskraadi. «Kümme kraadi on meile juba pidu, siis on tõhusus väga hea,» lausus Reitalu. «Kunstlund on üritatud teha ka kahe-kolme miinuskraadiga, kuid siis jääb lumi väga vesiseks.»