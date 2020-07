Räpina vallavalitsuses on uus ametikoht

Ruudile on teada kõik vallavalitsuse kabinetid, nende töötajad ja nii-öelda rituaalid. Ta armastab joosta mööda pikki koridore ja sõbralikult haukuda. Enne igasuguseid koputusi ja valvekaameraid on kontorirahvale teada, et keegi on majas. Kõik tähtsamad koosolekud veedab Ruudi oma pesas hiirvaikselt magades.

Vallavalitsuse teatel on Ruudi aidanud lepitada ka paar keerulist olukorda, kus naabrid ei ole omavahel kokkuleppele jõudnud teekasutuse küsimustes. Nähes koera pilku, kes teda tähelepanelikult jälgis, hakkas kõvemat häält teinud mehel lihtsalt piinlik ning ta ulatas naabrile rahu sõlmimiseks käe.

Juhtunud on sedagi, et koerake on kodanikku ehmatanud, kuid karta siiski ei maksa. Rohkem on põhjust karta kurja inimest.